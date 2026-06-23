Путин рассказал о желании Запада выстраивать отношения с Россией

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Силы на Западе, которые хотят выстраивать отношения с Россией, набирают обороты, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Те силы, которые не хотят никаких конфронтаций, те силы, которые публично заявляют о своем желании выстроить отношения с нашей страной, они набирают обороты", - сказал президент РФ.