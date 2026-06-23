Путин рассказал о желании Запада выстраивать отношения с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что силы на Западе, которые хотят выстраивать отношения с Россией, набирают обороты.
- Путин встретился с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Силы на Западе, которые хотят выстраивать отношения с Россией, набирают обороты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те силы, которые не хотят никаких конфронтаций, те силы, которые публично заявляют о своем желании выстроить отношения с нашей страной, они набирают обороты", - сказал президент РФ.