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Путин рассказал о желании Запада выстраивать отношения с Россией - РИА Новости, 23.06.2026
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14:22 23.06.2026 (обновлено: 14:31 23.06.2026)
Путин рассказал о желании Запада выстраивать отношения с Россией

Путин: на Западе набирают обороты силы, желающие сотрудничать с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что силы на Западе, которые хотят выстраивать отношения с Россией, набирают обороты.
  • Путин встретился с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Силы на Западе, которые хотят выстраивать отношения с Россией, набирают обороты, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
"Те силы, которые не хотят никаких конфронтаций, те силы, которые публично заявляют о своем желании выстроить отношения с нашей страной, они набирают обороты", - сказал президент РФ.
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