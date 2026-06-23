Путин призвал выпускников военных вузов помнить о судьбах миллионов россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов и руководителями соответствующих ведомств в Большом Кремлевском дворце.
- На встрече присутствовало более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием.
- Путин призвал выпускников помнить о важности их роли в защите интересов российского государства и судьбе страны.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал выпускников военных вузов помнить, что отныне и в их руках судьбы миллионов граждан России и судьба страны.
"В военном деле, так же, как и в любом другом деле, существуют вопросы бытового характера, очень много рутины, скучных порой, да и, может, малоприятных вещей в текущей жизни. Но не забывайте - отныне и в ваших руках судьбы миллионов граждан России, наших людей и судьба страны", - сказал глава государства в ходе встречи.
Он подчеркнул, что за этой рутиной военного дела выпускникам военных военных вузов страны никогда не стоит забывать о том, что Вооруженные силы всегда стоят на страже интересов российского государства.