МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам военных вузов успехов в профессии, отметив, что их призвание отличает мужество и героизм.

"Удачи вам, с Богом", - сказал глава государства в ходе встречи.

Глава государства назвал военное дело искусством и сложнейшей работой, которая требует мужества и героизма, а также призвал выпускников военных вузов помнить, что отныне и в их руках судьбы миллионов граждан России и судьба страны.