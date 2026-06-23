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Выпускникам военных вузов важно расти профессионально, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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13:54 23.06.2026
Выпускникам военных вузов важно расти профессионально, заявил Путин

Путин: выпускникам военных вузов важно во время службы расти профессионально

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
  • Путин подчеркнул важность профессионального роста и изучения достижений военной науки на протяжении всей службы.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Выпускникам военных вузов важно на протяжении всей службы расти профессионально, без знаний не может быть побед, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник встретился с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
"И особо подчеркну - важно и дальше на протяжении всей службы изучать достижения военной науки, расти профессионально. Как отмечал видный теоретик военного дела генерал Михаил Драгомиров, руководитель, преданный своему делу, должен учиться, потому что без знаний не может быть побед", - сказал Путин в ходе встречи.
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