Путин: обмен информацией между войсками и оборонными предприятиями наладили

"Налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями, созданный канал обратной связи позволяет собирать данные об эффективности оружия и техники, учитывать оценки военнослужащих, которые применяют их на поле боя", - сказал глава государства на встрече.