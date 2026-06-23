Путин: обмен информацией между войсками и оборонными предприятиями наладили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями.
- Созданный канал обратной связи позволяет собирать данные об эффективности оружия и техники.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями, заявил президент России Владимир Путин.
"Налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями, созданный канал обратной связи позволяет собирать данные об эффективности оружия и техники, учитывать оценки военнослужащих, которые применяют их на поле боя", - сказал глава государства на встрече.