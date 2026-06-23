Путин рассказал об апробации оружия в боевых условиях

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 1000 образцов оружия и техники прошли апробацию в боевых условиях в минувшем году, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое, многое другое", - сказал российский лидер.