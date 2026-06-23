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Путин рассказал об апробации оружия в боевых условиях - РИА Новости, 23.06.2026
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13:52 23.06.2026 (обновлено: 13:53 23.06.2026)
Путин рассказал об апробации оружия в боевых условиях

Путин: более одной тысячи образцов оружия прошли апробацию в боевых условиях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 1000 образцов оружия и техники прошли апробацию в боевых условиях в минувшем году.
  • Владимир Путин встречается с выпускниками вузов Минобороны и других силовых структур.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 1000 образцов оружия и техники прошли апробацию в боевых условиях в минувшем году, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник Путин встречается с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
"В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое, многое другое", - сказал российский лидер.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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Владимир ПутинРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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