ВС России всегда стоят на страже интересов страны, заявил Путин

"Не забывайте, отныне и в ваших руках судьбы миллионов граждан России, наших людей и судьба страны. Чтобы за этой рутиной вы никогда не забывали главное - вооруженные силы всегда стоят на страже интересов государства российского", - сказал глава государства в ходе встречи.