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ВС России всегда стоят на страже интересов страны, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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13:51 23.06.2026 (обновлено: 13:57 23.06.2026)
ВС России всегда стоят на страже интересов страны, заявил Путин

Путин: ВС России всегда стоят на страже интересов страны

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками вузов Минобороны и других ведомств.
  • Путин заявил, что вооруженные силы России всегда стоят на страже интересов страны.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России всегда стоят на страже интересов нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. В Большом Кремлевском дворце собрались более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
"Не забывайте, отныне и в ваших руках судьбы миллионов граждан России, наших людей и судьба страны. Чтобы за этой рутиной вы никогда не забывали главное - вооруженные силы всегда стоят на страже интересов государства российского", - сказал глава государства в ходе встречи.
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РоссияБезопасностьВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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