ВС России всегда стоят на страже интересов страны, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками вузов Минобороны и других ведомств.
- Путин заявил, что вооруженные силы России всегда стоят на страже интересов страны.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России всегда стоят на страже интересов нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не забывайте, отныне и в ваших руках судьбы миллионов граждан России, наших людей и судьба страны. Чтобы за этой рутиной вы никогда не забывали главное - вооруженные силы всегда стоят на страже интересов государства российского", - сказал глава государства в ходе встречи.