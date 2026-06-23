Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным окончанием учебы.
- Путин отметил, что выпускники образцово проявили себя в освоении курсов учебных заведений Минобороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным окончанием учебы.
"Товарищи офицеры, дорогие друзья! Сердечно приветствую вас и поздравляю с успешным окончанием учебы. Сегодня мы по традиции чествуем лучших выпускников военных академий, институтов и университетов", - сказал российский лидер.
Глава государства отметил, что выпускники образцово проявили себя в освоении курсов учебных заведений министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб.