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Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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13:49 23.06.2026
Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, заявил Путин

Путин: Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех.
  • По мнению Путина, добиться равной и неделимой безопасности можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, этого можно добиться, сформировав многополярную систему международных отношений, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Убеждены, что добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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