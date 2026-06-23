Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех.
- По мнению Путина, добиться равной и неделимой безопасности можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, этого можно добиться, сформировав многополярную систему международных отношений, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Убеждены, что добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.