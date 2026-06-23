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Путин: Запад использует лживые заявления о якобы военной угрозе России - РИА Новости, 23.06.2026
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13:47 23.06.2026 (обновлено: 13:58 23.06.2026)
Путин: Запад использует лживые заявления о якобы военной угрозе России

Путин: Запад использует лживые заявления о военной угрозе РФ для милитаризации

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе.
  • По словам Путина, страны НАТО и Евросоюза наращивают военные наступательные бюджеты и радикально милитаризуют свои государства.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник Путин встретился с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. В Большом Кремлевском дворце собрались более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
"Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты, при этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе", - сказал российский лидер на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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