Путин: Запад использует лживые заявления о якобы военной угрозе России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе.
- По словам Путина, страны НАТО и Евросоюза наращивают военные наступательные бюджеты и радикально милитаризуют свои государства.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты, при этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе", - сказал российский лидер на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.