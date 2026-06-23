Путин: Запад использует лживые заявления о якобы военной угрозе России

"Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты, при этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе", - сказал российский лидер на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.