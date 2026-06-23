Борьба с криминалом и терроризмом должна вестись решительно, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решительно бороться с терроризмом и криминалом в России.
- Глава государства встретился с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Борьба с криминалом и терроризмом в России должна вестись решительно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно и дальше закреплять и развивать все положительные тенденции, решительно бороться с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечивать законность, конституционный и общественный порядок, права и интересы граждан нашей страны", - сказал Путин в ходе встречи.