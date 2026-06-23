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Борьба с криминалом и терроризмом должна вестись решительно, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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13:44 23.06.2026 (обновлено: 13:48 23.06.2026)
Борьба с криминалом и терроризмом должна вестись решительно, заявил Путин

Путин: борьба с криминалом и терроризмом в России должна вестись решительно

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решительно бороться с терроризмом и криминалом в России.
  • Глава государства встретился с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Борьба с криминалом и терроризмом в России должна вестись решительно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник встретился с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
"Нужно и дальше закреплять и развивать все положительные тенденции, решительно бороться с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечивать законность, конституционный и общественный порядок, права и интересы граждан нашей страны", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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