Борьба с криминалом и терроризмом должна вестись решительно, заявил Путин

"Нужно и дальше закреплять и развивать все положительные тенденции, решительно бороться с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечивать законность, конституционный и общественный порядок, права и интересы граждан нашей страны", - сказал Путин в ходе встречи.