Россия продолжит повышать авторитет офицерского корпуса, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше последовательно повышать авторитет и статус офицерского корпуса.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия будет и дальше последовательно повышать авторитет и статус офицерского корпуса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Именно военачальники, командиры служат для подчиненных примером воинской чести и доблести. Поэтому будем и дальше последовательно повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса как основы вооруженных сил. И в наши дни, и в будущем", - сказал глава государства в ходе встречи.