Россия продолжит повышать авторитет офицерского корпуса, заявил Путин

"Именно военачальники, командиры служат для подчиненных примером воинской чести и доблести. Поэтому будем и дальше последовательно повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса как основы вооруженных сил. И в наши дни, и в будущем", - сказал глава государства в ходе встречи.