Российская ядерная триада модернизируется, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ядерная триада России последовательно модернизируется, заявил президент РФ Владимир Путин.
- Модернизация проводится в соответствии с государственной программой вооружений.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ядерная триада России последовательно модернизируется, заявил президент РФ Владимир Путин
"В соответствии с государственной программой вооружений последовательно модернизируется ядерная триада, сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота", – сказал российский лидер на встрече.