Путин назвал главную составляющую успеха СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная составляющая успеха специальной военной операции — это воинские коллективы.
- По словам Путина, никакие достижения в производстве современных средств вооруженной борьбы не заменят мужества и профессионализма воинов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Главная составляющая успеха специальной военной операции - это воинские коллективы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, никакие достижения в производстве самых современных средств вооруженной борьбы не заменят мужества и профессионализма наших воинов. Главная составляющая успеха в специальной военной операции - это воинские коллективы", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.