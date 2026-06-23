Качественное развитие вооружений произошло с началом СВО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил о качественном развитии многих видов вооружений Вооруженных сил РФ с началом СВО.
- Владимир Путин встретился с выпускниками вузов Минобороны и других силовых структур.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Качественное развитие многих видов вооружений Вооруженных сил РФ произошло с началом СВО, заявил президент России Владимир Путин.
"С началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений", - сказал президент РФ.
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