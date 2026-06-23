Офицеры и солдаты мужественно решают задачи в зоне СВО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что российские офицеры и солдаты мужественно решают задачи в зоне СВО и защищают людей.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно решают задачи в зоне СВО, защищают людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей", - сказал президент РФ.
Глава государства выразил уверенность, что собравшиеся в зале выпускники вузов будут достойны высокого звания российского офицера, приложат все силы, чтобы приумножить славные традиции Вооруженных сил.
"В этот торжественный день мы с вами находимся в Георгиевском зале Московского Кремля. Именно здесь, в этом историческом месте чествовали лучших воинов Отечества, которые, не жалея себя, сражались за Родину, за ее свободу и суверенитет ради мирной и безопасной жизни нашего народа", - добавил Путин.