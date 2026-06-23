Рейтинг@Mail.ru
Офицеры и солдаты мужественно решают задачи в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 23.06.2026 (обновлено: 14:09 23.06.2026)
Офицеры и солдаты мужественно решают задачи в зоне СВО, заявил Путин

Путин: российские офицеры и солдаты мужественно решают задачи в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что российские офицеры и солдаты мужественно решают задачи в зоне СВО и защищают людей.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно решают задачи в зоне СВО, защищают людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
"Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей", - сказал президент РФ.
Глава государства выразил уверенность, что собравшиеся в зале выпускники вузов будут достойны высокого звания российского офицера, приложат все силы, чтобы приумножить славные традиции Вооруженных сил.
"В этот торжественный день мы с вами находимся в Георгиевском зале Московского Кремля. Именно здесь, в этом историческом месте чествовали лучших воинов Отечества, которые, не жалея себя, сражались за Родину, за ее свободу и суверенитет ради мирной и безопасной жизни нашего народа", - добавил Путин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Все цели и задачи СВО будут достигнуты, заявил Лавров
Вчера, 11:56
 
Владимир ПутинРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала