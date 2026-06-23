Современная международная ситуация далека от стабильной, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что современная международная ситуация далека от стабильной.
- По словам Путина, не прекращается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке, серьезно повысился конфликтный потенциал в целом ряде регионов мира, в том числе на пространстве Евразии.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Современная международная ситуация далека от стабильной, конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, заявил президент России Владимир Путин.
"Современная международная ситуация далека от стабильной. Не прекращается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке, серьезно повысился конфликтный потенциал в целом ряде регионов мира, в том числе на пространстве Евразии", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.