Путин уверен, что выпускники военных вузов смогут стать командирами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов.
- Путин выразил уверенность, что выпускники смогут укрепить офицерский корпус и внести вклад в обеспечение безопасности страны.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов выразил уверенность, что они смогут стать настоящими командирами.
"Уверен, обретенные знания, навыки и умения позволят вам стать настоящими командирами. А значит, укрепить наш офицерский корпус, внести достойный вклад в обеспечение безопасности страны", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.