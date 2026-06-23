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Путин уверен, что выпускники военных вузов смогут стать командирами - РИА Новости, 23.06.2026
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13:37 23.06.2026 (обновлено: 14:30 23.06.2026)
Путин уверен, что выпускники военных вузов смогут стать командирами

Путин уверен, что выпускники военных вузов смогут стать настоящими командирами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов.
  • Путин выразил уверенность, что выпускники смогут укрепить офицерский корпус и внести вклад в обеспечение безопасности страны.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов выразил уверенность, что они смогут стать настоящими командирами.
"Уверен, обретенные знания, навыки и умения позволят вам стать настоящими командирами. А значит, укрепить наш офицерский корпус, внести достойный вклад в обеспечение безопасности страны", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияВладимир Путин
 
 
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