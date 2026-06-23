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Путин встретился с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 23.06.2026
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13:36 23.06.2026
Путин встретился с выпускниками военных вузов

Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
  • Встреча прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, на ней собрались более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители ведомств.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, передает корреспондент РИА Новости.
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собрались более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
Глава государства в ходе встречи поздравит офицеров, курсантов и слушателей академий и пожелает им успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности государства, сообщили в пресс-службе Кремля.
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