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Путин во вторник вручит орден Жукова Президентскому полку - РИА Новости, 23.06.2026
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12:39 23.06.2026
Путин во вторник вручит орден Жукова Президентскому полку

Песков: Путин во вторник вручит орден Жукова Президентскому полку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин вручит орден Жукова Президентскому полку по случаю его 90-летия.
  • Торжественная церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник вручит орден Жукова Президентскому полку по случаю его 90-летия, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президентскому полку будет вручен орден Жукова, это будет по случаю 90-летия президентского полка", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоится торжественная церемония, в ходе которой глава государства поздравит Президентский полк.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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