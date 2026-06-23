Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин вручит орден Жукова Президентскому полку по случаю его 90-летия.
- Торжественная церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник вручит орден Жукова Президентскому полку по случаю его 90-летия, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президентскому полку будет вручен орден Жукова, это будет по случаю 90-летия президентского полка", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоится торжественная церемония, в ходе которой глава государства поздравит Президентский полк.