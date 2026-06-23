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Путин встретится с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 23.06.2026
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00:12 23.06.2026
Путин встретится с выпускниками военных вузов

Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов и проведет совещание с членами правительства.
  • Во встрече примут участие выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
  • Путин отметил, что выпускники военных вузов имеют прочную профессиональную базу и являются наследниками героев Великой Отечественной войны и всех поколений защитников России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится в Кремле с выпускниками военных вузов и проведет совещание с членами правительства.
Во встрече в Кремле примут участие выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства поздравит офицеров, курсантов и слушателей академий и пожелает им успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности государства.
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Мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В нем примут участие более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.

Наследники поколений защитников

Выпускники военных вузов имеют прочную профессиональную базу, которая позволит решать самые сложные задачи и достойно служить стране, отметил Путин на встрече в июне 2025 года. Он подчеркнул, что Россия сегодня сражается за свое будущее, и все российские воины - это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России.
Путин призвал выпускников военных вузов помнить, что они продолжают великое дело своих прадедов, дедов и отцов. Их пример верности Отечеству, правде и справедливости - надежный, непреходящий нравственный ориентир.
Учитывая рост геополитической напряженности, Россия будет и дальше развивать Вооруженные Силы, как гарантию суверенного и независимого развития государства, заявил Путин. В числе приоритетных направлений тогда он назвал повышение боевых возможностей всех видов Вооруженных Сил и родов войск, техническую модернизацию армии и флота, развитие ядерной триады, повышение авторитета и социального статуса офицерского корпуса.
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Программа наставничества

Кроме встречи с выпускниками военных вузов у Путина во вторник запланировано совещание с правительством. Основной темой обсуждения станет реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
С докладами выступят министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Продолжительная и активная жизнь", губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Закон о наставничестве для выпускников-медиков начал действовать в России 1 марта. В соответствии с документом органы государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья должны создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры соцподдержки.
Наставничество осуществляется медработником, имеющим соответствующую специальность и стаж медицинской деятельности не менее пяти лет. Оно может быть организовано как в очном, так и дистанционном формате. Назначение наставников осуществляется на добровольной основе с обязательным письменным согласием на основании трудового договора или дополнительного соглашения к нему.
Органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья должны размещать на своих официальных сайтах перечни медорганизаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, в которых осуществляется наставничество, а также перечни вакантных должностей.
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