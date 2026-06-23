Путин попросил доложить о работе по последствиям ударов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьеров РФ Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ.
- Доклад должен быть представлен в ходе совещания с членами правительства РФ по видеоконференции.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьеров РФ Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России.
"Попросил бы в ходе нашей сегодняшней работы заместителей председателя правительства Александра Валентиновича Новака и Марата Шакирзяновича Хуснуллина доложить о том, как идет эта работа (по купированию последствий ударов ВСУ - ред.)", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ по видеоконференции.