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Путин попросил доложить о работе по последствиям ударов ВСУ - РИА Новости, 23.06.2026
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17:10 23.06.2026
Путин попросил доложить о работе по последствиям ударов ВСУ

Путин попросил Новака и Хуснуллина доложить о работе по последствиям ударов ВСУ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьеров РФ Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ.
  • Доклад должен быть представлен в ходе совещания с членами правительства РФ по видеоконференции.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьеров РФ Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России.
"Попросил бы в ходе нашей сегодняшней работы заместителей председателя правительства Александра Валентиновича Новака и Марата Шакирзяновича Хуснуллина доложить о том, как идет эта работа (по купированию последствий ударов ВСУ - ред.)", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ по видеоконференции.
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