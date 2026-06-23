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Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ по инфраструктуре - РИА Новости, 23.06.2026
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16:33 23.06.2026 (обновлено: 18:10 23.06.2026)
Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ по инфраструктуре

Путин поручил принять меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил правительству принять меры для минимизации последствий атак ВСУ на российскую инфраструктуру.
  • Президент отметил, что киевский режим наносит удары по гражданским объектам из-за ухудшения ситуации на фронте.
  • Он добавил, что Украина теряет одну территорию за другой.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству предпринять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру.
Президент отметил, что ситуация для киевского режима на фронте стремительно ухудшается, поэтому ВСУ наносит удары по гражданским объектам, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон в России.
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"Прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Минобороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий", — сказал Путин во время совещания в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что ВСУ теряют одну территорию за другой, а российские бойцы продолжают успешно продвигаться.
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"Все эти, по сути, дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми в Белгородской области либо по студенческому общежитию в Старобельске не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения", — отметил президент.
Украина бьет, чтобы создать впечатление о якобы сильных переговорных позициях, пояснил Путин. Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский.
Президент добавил, что Россия будет двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения военных. При этом Москва готова к мирному процессу на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.
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