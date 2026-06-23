Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ по инфраструктуре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил правительству принять меры для минимизации последствий атак ВСУ на российскую инфраструктуру.
- Президент отметил, что киевский режим наносит удары по гражданским объектам из-за ухудшения ситуации на фронте.
- Он добавил, что Украина теряет одну территорию за другой.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству предпринять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру.
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"Прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Минобороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий", — сказал Путин во время совещания в режиме видеоконференции.
Он подчеркнул, что ВСУ теряют одну территорию за другой, а российские бойцы продолжают успешно продвигаться.
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"Все эти, по сути, дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми в Белгородской области либо по студенческому общежитию в Старобельске не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения", — отметил президент.
Украина бьет, чтобы создать впечатление о якобы сильных переговорных позициях, пояснил Путин. Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский.
Президент добавил, что Россия будет двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения военных. При этом Москва готова к мирному процессу на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.