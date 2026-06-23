Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил проводить соревнования «Кубок защитников Отечества» с 2027 года.
- Соревнования направлены на поддержку, социальную адаптацию и физическую реабилитацию ветеранов боевых действий и военной службы.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в целях поддержки и социальной адаптации ветеранов боевых действий проводить с 2027 года соревнования "Кубок защитников Отечества", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях поддержки, социальной адаптации и физической реабилитации ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, в том числе вовлечения их в занятия адаптивным спортом, постановляю: учредить и проводить ежегодно, начиная с 2027 года, комплексные многоэтапные спортивные соревнования "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом", - говорится в документе.