Путин поручил проводить соревнования "Кубок защитников Отечества"

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в целях поддержки и социальной адаптации ветеранов боевых действий проводить с 2027 года соревнования "Кубок защитников Отечества", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.