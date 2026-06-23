Путин напомнил, что Германия обвиняла СССР в том, что он готовил нападение

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками высших учебных заведений ряда силовых ведомств.

В ходе встречи Путин напомнил, что СССР делал все для предотвращения конфликта перед Второй мировой войной и предлагал европейским державам заключить союз против нацистской Германии.

Президент отметил, что обвинения фашистской Германии в адрес СССР в подготовке нападения продолжаются и в наши дни.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что фашистская Германия обвиняла СССР в том, что это он готовил нападение - это продолжается и в наши дни.

Глава государства во вторник встретился с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС ФСБ , ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

"Перед Второй мировой войной Советский Союз сделал все для того, чтобы предотвратить конфликт. Ну все. И всем европейским державам предлагал заключить союз против агрессивного режима Германии, против нацистского режима. Все же уклонились и первыми начали заключать договоры с Гитлером. В 1938 году кто заключил договор? Они же, западники - Франция, Великобритания", - сказал Путин в ходе общения с выпускниками.

Президент напомнил, что в то время премьер-министр Великобритании приехал в Лондон, вышел с самолета и закричал: "Я принес вам мир".