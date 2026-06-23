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Путин напомнил, что Германия обвиняла СССР в том, что он готовил нападение - РИА Новости, 23.06.2026
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15:33 23.06.2026
Путин напомнил, что Германия обвиняла СССР в том, что он готовил нападение

Путин напомнил, что Германия обвиняла СССР в том, что это он готовил нападение

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками высших учебных заведений ряда силовых ведомств.
  • В ходе встречи Путин напомнил, что СССР делал все для предотвращения конфликта перед Второй мировой войной и предлагал европейским державам заключить союз против нацистской Германии.
  • Президент отметил, что обвинения фашистской Германии в адрес СССР в подготовке нападения продолжаются и в наши дни.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что фашистская Германия обвиняла СССР в том, что это он готовил нападение - это продолжается и в наши дни.
Глава государства во вторник встретился с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов силовых ведомств. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
СССР сделал все, чтобы предотвратить Вторую мировую, заявил Путин
Вчера, 14:55
"Перед Второй мировой войной Советский Союз сделал все для того, чтобы предотвратить конфликт. Ну все. И всем европейским державам предлагал заключить союз против агрессивного режима Германии, против нацистского режима. Все же уклонились и первыми начали заключать договоры с Гитлером. В 1938 году кто заключил договор? Они же, западники - Франция, Великобритания", - сказал Путин в ходе общения с выпускниками.
Президент напомнил, что в то время премьер-министр Великобритании приехал в Лондон, вышел с самолета и закричал: "Я принес вам мир".
"Но, правда, более здравые люди сказали: "Ну теперь война неизбежна". Так и все получилось, потом полезли на Советский союз. И тут же, вот тут же, в эти же дни фашистская Германия начала обвинять Советский Союз, что это Советский Союз чуть ли не напал. Чуть ли не Советский Союз готовил нападение. Бред. И вот это все продолжается. И в наши дни, к сожалению, так продолжается", - заключил глава государства.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Гитлер пытался обвинить СССР в агрессии, заявил Путин
Вчера, 14:07
 
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