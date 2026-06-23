Путин поручил спецслужбам помогать российским воинам на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин поручил спецслужбам помогать российским воинам в проведении специальной военной операции.
- Путин встретился с выпускниками вузов Минобороны и других силовых структур.
- Глава государства подчеркнул, что перед выпускниками стоят ответственные задачи, включая обеспечение безопасности и порядка, а также помощь в проведении специальной военной операции.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил спецслужбам помогать российским воинам в проведении специальной военной операции.
В ходе встречи глава государства подчеркнул, что перед теми офицерами, которым предстоит пополнять ряды ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО и Следственного комитета, военной прокуратуры и ФСИН, стоят ответственные задачи, в том числе борьба с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечение законности, обеспечение конституционного и общественного порядка, права и интересы граждан России. "И, конечно, важно продолжать помогать нашим воинам в проведении специальной военной операции, оказывать содействие в укреплении безопасности в освобожденных исторических регионах России", - добавил президент РФ в ходе встречи.
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