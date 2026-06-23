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Путин поручил спецслужбам помогать российским воинам на СВО - РИА Новости, 23.06.2026
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14:00 23.06.2026
Путин поручил спецслужбам помогать российским воинам на СВО

Путин поручил спецслужбам помогать российским воинам в проведении СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин поручил спецслужбам помогать российским воинам в проведении специальной военной операции.
  • Путин встретился с выпускниками вузов Минобороны и других силовых структур.
  • Глава государства подчеркнул, что перед выпускниками стоят ответственные задачи, включая обеспечение безопасности и порядка, а также помощь в проведении специальной военной операции.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил спецслужбам помогать российским воинам в проведении специальной военной операции.
Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
В ходе встречи глава государства подчеркнул, что перед теми офицерами, которым предстоит пополнять ряды ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО и Следственного комитета, военной прокуратуры и ФСИН, стоят ответственные задачи, в том числе борьба с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечение законности, обеспечение конституционного и общественного порядка, права и интересы граждан России. "И, конечно, важно продолжать помогать нашим воинам в проведении специальной военной операции, оказывать содействие в укреплении безопасности в освобожденных исторических регионах России", - добавил президент РФ в ходе встречи.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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РоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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