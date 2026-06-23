Путин заявил о продвижении в работе ФСБ, СК, ФСО

"Мы видим, что по многим направлениям работы этих структур есть серьезные продвижения. Нужно и дальше закреплять и развивать все положительные тенденции, решительно бороться с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечивать законность, конституционный и общественный порядок, права и интересы граждан нашей страны", - сказал Путин.