Путин заявил о продвижении в работе ФСБ, СК, ФСО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил о продвижении по многим направлениям в работе ФСБ, СК, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС.
- Он отметил, что офицерам, которые будут пополнять ряды этих структур, предстоит решать ответственные задачи.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о продвижении по многим направлениям в работе ФСБ, СК, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС.
В ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений он отметил, что ответственные задачи стоят перед теми офицерами, которым предстоит пополнять ряды ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО и Следственного комитета, военной прокуратуры и ФСИН.
"Мы видим, что по многим направлениям работы этих структур есть серьезные продвижения. Нужно и дальше закреплять и развивать все положительные тенденции, решительно бороться с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечивать законность, конституционный и общественный порядок, права и интересы граждан нашей страны", - сказал Путин.