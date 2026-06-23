Президент и глава МИД Ирана прибыли в Пакистан с визитом, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан вместе с главой МИД Аббасом Аракчи прибыли в Исламабад с однодневным визитом.
- В ходе визита президент Ирана планирует поблагодарить премьера Пакистана за посредничество между Ираном и США, а также обсудить вопросы экономического сотрудничества.
- В аэропорту президента и главу МИД Ирана встретили высшие официальные лица Пакистана, в честь визита был дан залп из 21 оружия и произведен торжественный пролет самолетов ВВС Пакистана.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан вместе с главой иранского МИД Аббасом Аракчи прибыли в Исламабад с однодневным визитом, сообщил государственный пакистанский телеканал PTV.
В понедельник директор по связям с общественностью администрации иранского президента Хабиб Аббаси сообщил, что Пезешкиан 23 июня посетит Пакистан с визитом, который продлится один день. По данным иранского государственного агентства IRNA, в ходе визита президент Ирана планирует поблагодарить премьера Пакистана Шехбаза Шарифа за посредничество между Ираном и США, а также обсудить вопросы двустороннего экономического сотрудничества.
"Иранский президент Масуд Пезешкиан в сопровождении министра иностранных дел Аббаса Аракчи прибыл в Пакистан", - говорится в сообщении PTV, опубликованном в официальном аккаунте телеканала в социальной сети X.
Как отмечается, в аэропорту президента и главу МИД Ирана встретили пакистанский президент Асиф Али Зардари, премьер-министр Шехбаз Шариф и министр иностранных дел Исхак Дар.
Согласно информации PTV, по прибытии Пезешкиана в Исламабад в честь его визита был дан залп из 21 оружия. Кроме того, самолеты ВВС Пакистана произвели торжественный пролет.
Пакистанский премьер-министр 19 июня сообщил, что пригласил иранского президента посетить Пакистан. В свою очередь, пакистанская делегация планирует 3-4 июля посетить Иран для участия в похоронах погибшего верховного иранского лидера аятоллы Али Хаменеи.