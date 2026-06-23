Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото

Женщина с иранским флагом в Тегеране

© AP Photo / Francisco Seco Женщина с иранским флагом в Тегеране

Президент и глава МИД Ирана прибыли в Пакистан с визитом, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Ирана Масуд Пезешкиан вместе с главой МИД Аббасом Аракчи прибыли в Исламабад с однодневным визитом.

В ходе визита президент Ирана планирует поблагодарить премьера Пакистана за посредничество между Ираном и США, а также обсудить вопросы экономического сотрудничества.

В аэропорту президента и главу МИД Ирана встретили высшие официальные лица Пакистана, в честь визита был дан залп из 21 оружия и произведен торжественный пролет самолетов ВВС Пакистана.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан вместе с главой иранского МИД Аббасом Аракчи прибыли в Исламабад с однодневным визитом, сообщил государственный пакистанский телеканал Президент Ирана Масуд Пезешкиан вместе с главой иранского МИД Аббасом Аракчи прибыли в Исламабад с однодневным визитом, сообщил государственный пакистанский телеканал PTV

В понедельник директор по связям с общественностью администрации иранского президента Хабиб Аббаси сообщил, что Пезешкиан 23 июня посетит Пакистан с визитом, который продлится один день. По данным иранского государственного агентства IRNA, в ходе визита президент Ирана планирует поблагодарить премьера Пакистана Шехбаза Шарифа за посредничество между Ираном и США, а также обсудить вопросы двустороннего экономического сотрудничества.

"Иранский президент Масуд Пезешкиан в сопровождении министра иностранных дел Аббаса Аракчи прибыл в Пакистан", - говорится в сообщении PTV, опубликованном в официальном аккаунте телеканала в социальной сети X.

Как отмечается, в аэропорту президента и главу МИД Ирана встретили пакистанский президент Асиф Али Зардари, премьер-министр Шехбаз Шариф и министр иностранных дел Исхак Дар.

Согласно информации PTV, по прибытии Пезешкиана в Исламабад в честь его визита был дан залп из 21 оружия. Кроме того, самолеты ВВС Пакистана произвели торжественный пролет.