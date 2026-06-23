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Пробы морской воды на пляжах Сочи соответствуют гигиеническим нормам - РИА Новости, 23.06.2026
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11:14 23.06.2026

Пробы морской воды на пляжах Сочи соответствуют гигиеническим нормам

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пробы морской воды на городских пляжах Сочи соответствуют гигиеническим нормам.
  • Роспотребнадзор провел исследование 2483 проб морской воды на пляжах Сочи, и все результаты соответствуют гигиеническим нормативам.
СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Пробы морской воды на городских пляжах Сочи соответствуют гигиеническим нормам, сообщила администрация курорта.
"За истекший период 2026 года Роспотребнадзор провел исследование 2483 проб морской воды на городских пляжах Сочи по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Все результаты соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в Telegram-канале мэрии.
По данным мэрии, во вторник температура морской воды составляет +22 градуса.
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