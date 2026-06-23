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Посол России в Саудовской Аравии вошел в список ЛДПР на выборы в ГД - РИА Новости, 23.06.2026
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15:43 23.06.2026
Посол России в Саудовской Аравии вошел в список ЛДПР на выборы в ГД

Посол России в Саудовской Аравии Козлов вошел в список ЛДПР на выборы в ГД

© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве Саудовская АравияПосол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов
Посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия
Посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чрезвычайный и полномочный посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов вошел в общефедеральный список ЛДПР на предстоящие выборы в Госдуму.
  • Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил общефедеральный список партии из десяти человек по итогам тайного голосования на 38-м предвыборном съезде ЛДПР.
РУЗА (Московская область), 23 июн - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов вошел в общефедеральный список ЛДПР на предстоящие выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
В Подмосковье во вторник проходит 38-й предвыборный съезд ЛДПР.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам результатов тайного голосования, которое состоялось в ходе съезда, возглавил общефедеральный список партии из десяти человек на выборы в Госдуму.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
Нина Останина - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Останина возглавила региональную группу КПРФ на выборы в Госдуму
20 июня, 22:19
 
ПолитикаМосковская область (Подмосковье)Леонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
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