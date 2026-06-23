Посол России в Саудовской Аравии вошел в список ЛДПР на выборы в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чрезвычайный и полномочный посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов вошел в общефедеральный список ЛДПР на предстоящие выборы в Госдуму.
- Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил общефедеральный список партии из десяти человек по итогам тайного голосования на 38-м предвыборном съезде ЛДПР.
РУЗА (Московская область), 23 июн - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов вошел в общефедеральный список ЛДПР на предстоящие выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
В Подмосковье во вторник проходит 38-й предвыборный съезд ЛДПР.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам результатов тайного голосования, которое состоялось в ходе съезда, возглавил общефедеральный список партии из десяти человек на выборы в Госдуму.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.