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Писториус выступил за европеизацию НАТО - РИА Новости, 23.06.2026
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21:57 23.06.2026 (обновлено: 21:58 23.06.2026)
Писториус выступил за европеизацию НАТО

Писториус выступил за европеизацию НАТО для сохранения альянса с США

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил за "европеизацию" НАТО.
  • По его мнению, НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим альянсом.
  • Глава оборонного ведомства ФРГ призвал страны ЕС добиваться большего суверенитета и независимости во всех сферах.
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил за "европеизацию" НАТО, мотивируя это необходимостью сохранения стратегического союза Европы с США.
"Мы хотим удержать американцев на нашей стороне, для этого существует простая формула: Германия и Европа должны стать более самостоятельными в вопросах безопасности, или, иными словами, НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим альянсом", - заявил Писториус, выступая на Дне промышленности в Берлине.
В ходе своего выступления глава оборонного ведомства ФРГ также призвал страны ЕС "сосредоточиться на себе" и добиваться большего суверенитета и независимости во всех сферах.
"Цифровой суверенитет — лишь одна из них. Я люблю приводить такой пример: попробуйте найти кредитную карту, которая не была бы привязана к американской системе. Вы такой не найдете", - отметил Писториус.
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