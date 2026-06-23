Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил за "европеизацию" НАТО.
- По его мнению, НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим альянсом.
- Глава оборонного ведомства ФРГ призвал страны ЕС добиваться большего суверенитета и независимости во всех сферах.
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил за "европеизацию" НАТО, мотивируя это необходимостью сохранения стратегического союза Европы с США.
"Мы хотим удержать американцев на нашей стороне, для этого существует простая формула: Германия и Европа должны стать более самостоятельными в вопросах безопасности, или, иными словами, НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим альянсом", - заявил Писториус, выступая на Дне промышленности в Берлине.
В ходе своего выступления глава оборонного ведомства ФРГ также призвал страны ЕС "сосредоточиться на себе" и добиваться большего суверенитета и независимости во всех сферах.
"Цифровой суверенитет — лишь одна из них. Я люблю приводить такой пример: попробуйте найти кредитную карту, которая не была бы привязана к американской системе. Вы такой не найдете", - отметил Писториус.
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