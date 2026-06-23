Писториус выступил за европеизацию НАТО

В ходе своего выступления глава оборонного ведомства ФРГ также призвал страны ЕС "сосредоточиться на себе" и добиваться большего суверенитета и независимости во всех сферах.

"Цифровой суверенитет — лишь одна из них. Я люблю приводить такой пример: попробуйте найти кредитную карту, которая не была бы привязана к американской системе. Вы такой не найдете", - отметил Писториус.