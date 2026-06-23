Рейтинг@Mail.ru
Песков сообщил о росте доли ненефтегазовых доходов в России - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 23.06.2026
Песков сообщил о росте доли ненефтегазовых доходов в России

Песков: доля ненефтегазовых доходов в России растет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доля ненефтегазовых доходов в стране растет.
  • По словам Пескова, правительство России постоянно докладывает о росте ненефтегазовых доходов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Доля ненефтегазовых доходов в России растет, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом в формирование бюджета, растет все-таки доля ненефтегазовых доходов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не вызывает ли ситуация с мировыми нефтяными ценами обеспокоенность в Кремле по поводу стабильности российской экономики и бюджетов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Макроэкономическая стабильность в России обеспечена, заявил Песков
Вчера, 12:36
Он отметил, что правительство России постоянно докладывает об этом росте.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что доходы федерального бюджета РФ в 2025 году составили более 37 триллионов рублей – при этом их большая доля пришлась на ненефтегазовые доходы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Песков: ситуация на энергорынках волатильна и влияет на все экономики мира
Вчера, 12:37
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала