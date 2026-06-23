Песков сообщил о росте доли ненефтегазовых доходов в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доля ненефтегазовых доходов в стране растет.
- По словам Пескова, правительство России постоянно докладывает о росте ненефтегазовых доходов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Доля ненефтегазовых доходов в России растет, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом в формирование бюджета, растет все-таки доля ненефтегазовых доходов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не вызывает ли ситуация с мировыми нефтяными ценами обеспокоенность в Кремле по поводу стабильности российской экономики и бюджетов.
Он отметил, что правительство России постоянно докладывает об этом росте.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что доходы федерального бюджета РФ в 2025 году составили более 37 триллионов рублей – при этом их большая доля пришлась на ненефтегазовые доходы.