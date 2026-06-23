СМИ: Пентагон планирует создать полигоны для имитации конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство армии США планирует организовать на территории страны как минимум два полигона для имитации условий конфликта на Украине.

Ведомство рассматривает возможность создания полигона за пределами США для испытаний, в том числе с гиперзвуковым оружием.

На полигонах будут имитироваться условия радиоэлектронной борьбы, что позволит производителям дронов и разработчикам средств борьбы с ними взаимодействовать друг с другом.

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил журналистам, что его ведомство планирует организовать на территории Соединенных Штатов как минимум два полигона, где будут имитироваться реалистичные условия конфликта на Украине, в том числе условия радиоэлектронной борьбы, сообщает Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил журналистам, что его ведомство планирует организовать на территории Соединенных Штатов как минимум два полигона, где будут имитироваться реалистичные условия конфликта на Украине, в том числе условия радиоэлектронной борьбы, сообщает телеканал CBS

"В ближайшие четыре–шесть недель армия планирует создать как минимум два внутренних полигона, имитирующих реалистичные условия на полях сражений в Украине", - приводит телеканал слова Дрисколла.

На сайте отмечается, что армия также рассматривает возможность создания полигона за пределами США для гораздо более агрессивных испытаний, в том числе с гиперзвуковым оружием.

"Мы можем создать условия радиоэлектронной борьбы и полностью воспроизвести среду активного противодействия, а производители дронов и разработчики средств борьбы с ними смогут взаимодействовать друг с другом", - цитирует Дрисколла телеканал.