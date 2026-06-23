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СМИ: Пентагон планирует создать полигоны для имитации конфликта на Украине - РИА Новости, 23.06.2026
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22:50 23.06.2026
СМИ: Пентагон планирует создать полигоны для имитации конфликта на Украине

CBS: Пентагон планирует создать два полигона для имитации конфликта на Украине

© REUTERS / KENT NISHIMURAПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / KENT NISHIMURA
Пентагон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство армии США планирует организовать на территории страны как минимум два полигона для имитации условий конфликта на Украине.
  • Ведомство рассматривает возможность создания полигона за пределами США для испытаний, в том числе с гиперзвуковым оружием.
  • На полигонах будут имитироваться условия радиоэлектронной борьбы, что позволит производителям дронов и разработчикам средств борьбы с ними взаимодействовать друг с другом.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил журналистам, что его ведомство планирует организовать на территории Соединенных Штатов как минимум два полигона, где будут имитироваться реалистичные условия конфликта на Украине, в том числе условия радиоэлектронной борьбы, сообщает телеканал CBS.
"В ближайшие четыре–шесть недель армия планирует создать как минимум два внутренних полигона, имитирующих реалистичные условия на полях сражений в Украине", - приводит телеканал слова Дрисколла.
На сайте отмечается, что армия также рассматривает возможность создания полигона за пределами США для гораздо более агрессивных испытаний, в том числе с гиперзвуковым оружием.
"Мы можем создать условия радиоэлектронной борьбы и полностью воспроизвести среду активного противодействия, а производители дронов и разработчики средств борьбы с ними смогут взаимодействовать друг с другом", - цитирует Дрисколла телеканал.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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