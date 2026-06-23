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Жители Кушвы, чьи дома и имущество повреждены смерчем, получат компенсации - РИА Новости, 23.06.2026
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14:39 23.06.2026 (обновлено: 17:01 23.06.2026)
Жители Кушвы, чьи дома и имущество повреждены смерчем, получат компенсации

Паслер: жители Кушвы, чьи дома повреждены смерчем, получат компенсации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия смерча в Свердловской области
Последствия смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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Последствия смерча в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Кушвы, чьи дома и имущество повреждены в результате смерча, получат компенсации.
  • Первоочередные выплаты люди начнут получать уже на этой неделе.
  • В муниципалитет будут направлены ресурсы для ремонта, строительные организации региона перераспределят бригады для работ в Кушве.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Жители свердловской Кушвы, чьи дома и имущество повреждены в результате смерча в понедельник, получат компенсации, сообщил журналистам глава региона Денис Паслер.
"После фиксации комиссией ущерба... с учетом того, что источники завтра областной бюджет в муниципальный направит... обойдут, документы зафиксируют, подпишем, будем людям перечислять для того, чтобы они могли восстанавливать дома свои для дальнейшего проживания" - сказал губернатор.
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Он отметил, что первоочередные выплаты люди начнут получать уже на этой неделе.
"Все, что касается жилья, расчистки города, восстановления инфраструктуры, газовой, электроэнергии и сетевой, восстановим все, безусловно, независимо от объема (ущерба - ред.)" - подчеркнул Паслер.
Губернатор добавил, что уже поступила часть материалов, которые позволят людям, готовым ремонтировать жилье самостоятельно, приступить к работам. Также в муниципалитет будут направлены ресурсы для возможности заключения договоров на ремонт, а строительные организации региона, занимающиеся капремонтом, будут перераспределены, чтобы их бригады смогли приехать в Кушву.
"Я думаю, на этой неделе все должно быть сделано, чтобы начать ремонтные работы", - подчеркнул Паслер.
В понедельник местные СМИ опубликовали кадры, на которых заметно, как в Кушве большая воронка "торнадо" гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч. На территории Кушвы ввели режим ЧС.
По последним данным ГУМЧС РФ по региону, 16 человек обратились за медпомощью во время смерча, повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных жилых дома.
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ПроисшествияКушваРоссияДенис Паслер
 
 
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