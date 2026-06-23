Жители Кушвы, чьи дома и имущество повреждены смерчем, получат компенсации

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Кушвы, чьи дома и имущество повреждены в результате смерча, получат компенсации.

Первоочередные выплаты люди начнут получать уже на этой неделе.

В муниципалитет будут направлены ресурсы для ремонта, строительные организации региона перераспределят бригады для работ в Кушве.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Жители свердловской Кушвы, чьи дома и имущество повреждены в результате смерча в понедельник, получат компенсации, сообщил журналистам глава региона Денис Паслер.

"После фиксации комиссией ущерба... с учетом того, что источники завтра областной бюджет в муниципальный направит... обойдут, документы зафиксируют, подпишем, будем людям перечислять для того, чтобы они могли восстанавливать дома свои для дальнейшего проживания" - сказал губернатор.

Он отметил, что первоочередные выплаты люди начнут получать уже на этой неделе.

"Все, что касается жилья, расчистки города, восстановления инфраструктуры, газовой, электроэнергии и сетевой, восстановим все, безусловно, независимо от объема (ущерба - ред.)" - подчеркнул Паслер

Губернатор добавил, что уже поступила часть материалов, которые позволят людям, готовым ремонтировать жилье самостоятельно, приступить к работам. Также в муниципалитет будут направлены ресурсы для возможности заключения договоров на ремонт, а строительные организации региона, занимающиеся капремонтом, будут перераспределены, чтобы их бригады смогли приехать в Кушву

"Я думаю, на этой неделе все должно быть сделано, чтобы начать ремонтные работы", - подчеркнул Паслер.

В понедельник местные СМИ опубликовали кадры, на которых заметно, как в Кушве большая воронка "торнадо" гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч. На территории Кушвы ввели режим ЧС.