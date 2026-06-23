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Названа причина, почему отпуск осенью выгоднее, чем летом - РИА Новости, 23.06.2026
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03:10 23.06.2026
Названа причина, почему отпуск осенью выгоднее, чем летом

Аналитик Русяев: отпуск осенью выгоднее, чем летом, из-за количеств рабочих дней

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПассажиры в зоне вылета
Пассажиры в зоне вылета - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пассажиры в зоне вылета . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Многие считают, что отпускные зависят от месяца, но на самом деле выгода определяется тем, сколько вы теряете в зарплате за время отдыха. Об этом агентству "Прайм" рассказал основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
"Разница в деньгах прячется в той части зарплаты, которую работник теряет за пропущенные рабочие дни", — пояснил эксперт.
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В 2026 году в сентябре и октябре по 22 рабочих дня, в июле — 23, в июне и августе — по 21. Чем больше рабочих дней, тем дешевле один день и тем меньше потери при отпуске. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь) выгоднее августа и июня, а июль лишь немного опережает осень. К тому же осенью дешевле перелеты и жилье, что дает дополнительную экономию.
Эксперт советует не гнаться за месяцами с праздниками, так как праздничные дни в отпуск не входят, а рабочие дни там дороже. Лучший выбор — сентябрь и октябрь, которые обеспечивают и комфортный отдых, и финансовую выгоду.
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