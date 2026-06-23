Названа причина, почему отпуск осенью выгоднее, чем летом

В 2026 году в сентябре и октябре по 22 рабочих дня, в июле — 23, в июне и августе — по 21. Чем больше рабочих дней, тем дешевле один день и тем меньше потери при отпуске. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь) выгоднее августа и июня, а июль лишь немного опережает осень. К тому же осенью дешевле перелеты и жилье, что дает дополнительную экономию.