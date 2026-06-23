Галибаф: Иран и Оман создают комитет для диалога по Ормузскому проливу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и Оман создали совместный комитет для диалога по Ормузскому проливу.
ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Иран и Оман создают совместный комитет для диалога по Ормузскому проливу, сообщил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
"По итогам поездки делегации в Маскат Иран и Оман создали совместный комитета для диалога по Ормузскму проливу, детали о котором будут опубликованы в совместном заявлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политика.
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