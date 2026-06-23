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Постпред Ирана заявил, что Ормузский пролив полностью открыт - РИА Новости, 23.06.2026
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11:10 23.06.2026 (обновлено: 18:17 23.06.2026)
Постпред Ирана заявил, что Ормузский пролив полностью открыт

Постпред Ирана: Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов

© REUTERS / Denis BalibouseАли Бахрейни
Али Бахрейни - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Али Бахрейни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов, заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.
ЖЕНЕВА, 23 июн - РИА Новости. Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов, заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.
"Мы видим, что за последние дни через Ормузский пролив прошло много нефти... Ормузский пролив полностью открыт для судов, включая коммерческие суда", - сказал он журналистам в Женеве.
В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.
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