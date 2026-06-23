Постпред Ирана заявил, что Ормузский пролив полностью открыт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов, заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.
ЖЕНЕВА, 23 июн - РИА Новости. Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов, заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.
"Мы видим, что за последние дни через Ормузский пролив прошло много нефти... Ормузский пролив полностью открыт для судов, включая коммерческие суда", - сказал он журналистам в Женеве.
В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.