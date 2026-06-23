В ООН заявили, что режим прекращения огня в Ливане в целом соблюдается

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Режим прекращения огня в Ливане в целом соблюдается, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
- Миротворцы ООН зафиксировали боевую активность израильских военных в Западном секторе, в районе Эль-Байды на юге Ливана.
- Израильские военные ограничили свободу передвижения патрулей ООН, заблокировав дорогу в районе Бейт-Яхун.
ООН, 23 июн – РИА Новости. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что режим прекращения огня в Ливане в целом соблюдается, однако зафиксированы отдельные случаи его нарушения.
В то же самое время Дюжаррик рассказал, что миротворцы ООН зафиксировали боевую активность израильских военных в Западном секторе, в районе Эль-Байды на юге Ливана, а израильский танк "Меркава" произвел три выстрела в сторону Эль-Мансури. Кроме того, над позициями UNIFIL были замечены четыре беспилотника, включая вооруженный дрон, а в Восточном секторе БПЛА вел слежку за миротворцами во время расчистки дороги.
Также, по словам представителя генсека ООН, израильские военные ограничили свободу передвижения патрулей ООН, заблокировав дорогу в районе Бейт-Яхун и вынудив их повернуть назад.
Госдеп США ранее сообщил, что встречи ливанской и израильской делегаций пройдут в Вашингтоне 23-25 июня. Пока неясно, примет ли в переговорах участие госсекретарь Марко Рубио, так как на эти даты у него запланирована поездка в ОАЭ, Кувейт и Бахрейн.
Агентство Рейтер ранее передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня в 16.00. Ливанский военно-полевой источник 19 июня сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана.
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир 21 июня назвал перемирие хрупким и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.