Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оман и Иран договорились разработать соглашение по управлению Ормузским проливом в соответствии с международными стандартами.
- Стороны договорились продолжить диалог в рамках совместной рабочей группы министерств иностранных дел и провести переговоры с прибрежными государствами региона и другими заинтересованными сторонами.
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Султанат Оман и Иран разработают соглашение по управлению Ормузским проливом по международным стандартам, включая предоставление услуг и затраты на это, сообщило госагентство новостей Омана ONA по итогам встречи руководства султаната с иранскими участниками переговоров с США.
"Обе стороны договорились продолжить диалог по этому вопросу (Ормузскому проливу - ред.) в рамках совместной рабочей группы министерств иностранных дел двух стран для достижения соглашения о будущем управлении судоходством в Ормузском проливе, предоставляемых в этом отношении услугах и связанных с этим расходах в соответствии с международными стандартами", - отметило агентство.
В этой связи обе стороны договорились провести переговоры с прибрежными государствами региона и любыми другими заинтересованными сторонами.