Оман и Иран разработают соглашение по управлению Ормузским проливом

"Обе стороны договорились продолжить диалог по этому вопросу (Ормузскому проливу - ред.) в рамках совместной рабочей группы министерств иностранных дел двух стран для достижения соглашения о будущем управлении судоходством в Ормузском проливе, предоставляемых в этом отношении услугах и связанных с этим расходах в соответствии с международными стандартами", - отметило агентство.