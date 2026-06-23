Рейтинг@Mail.ru
Оман и Иран разработают соглашение по управлению Ормузским проливом - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 23.06.2026
Оман и Иран разработают соглашение по управлению Ормузским проливом

ONA: Оман и Иран разработают соглашение по Ормузу с учетом затрат на услуги

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© NASA
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оман и Иран договорились разработать соглашение по управлению Ормузским проливом в соответствии с международными стандартами.
  • Стороны договорились продолжить диалог в рамках совместной рабочей группы министерств иностранных дел и провести переговоры с прибрежными государствами региона и другими заинтересованными сторонами.
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Султанат Оман и Иран разработают соглашение по управлению Ормузским проливом по международным стандартам, включая предоставление услуг и затраты на это, сообщило госагентство новостей Омана ONA по итогам встречи руководства султаната с иранскими участниками переговоров с США.
"Обе стороны договорились продолжить диалог по этому вопросу (Ормузскому проливу - ред.) в рамках совместной рабочей группы министерств иностранных дел двух стран для достижения соглашения о будущем управлении судоходством в Ормузском проливе, предоставляемых в этом отношении услугах и связанных с этим расходах в соответствии с международными стандартами", - отметило агентство.
В этой связи обе стороны договорились провести переговоры с прибрежными государствами региона и любыми другими заинтересованными сторонами.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Иран идет на крупные уступки в переговорах с США, утверждает Трамп
Вчера, 14:39
 
В миреОрмузский проливИранОманВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала