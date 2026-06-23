США разместили на Окинаве новую противокорабельную систему

NMESIS представляет собой управляемую дистанционно беспилотную колесную платформу с противокорабельными ракетами класса "земля-корабль". MADIS предназначена для противодействия беспилотникам и низколетящим воздушным целям. Обе системы отличаются мобильностью и могут быстро развертываться на островах.