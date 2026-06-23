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США разместили на Окинаве новую противокорабельную систему - РИА Новости, 23.06.2026
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08:00 23.06.2026
США разместили на Окинаве новую противокорабельную систему

Морская пехота США разместила на Окинаве новую систему ПВО MADIS

© Фото : The U.S. National ArchivesАмериканская военная база "Кэмп Фостер" на острове Окинава в Японии
Американская военная база Кэмп Фостер на острове Окинава в Японии - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : The U.S. National Archives
Американская военная база "Кэмп Фостер" на острове Окинава в Японии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Морская пехота США разместила на Окинаве в Японии новую противокорабельную ракетную систему NMESIS и систему ПВО MADIS.
  • Системы NMESIS и MADIS отличаются мобильностью и могут быстро развертываться на островах, их размещение направлено на усиление возможностей США по поражению кораблей и противовоздушной обороне.
ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. Морская пехота США разместила на Окинаве в Японии новую противокорабельную ракетную систему NMESIS и систему ПВО MADIS, предназначенную, в частности, для противодействия беспилотникам, сообщила газета Nikkei.
По данным издания, размещение направлено на усиление возможностей США по поражению кораблей и противовоздушной обороне с учетом возможных операций на удаленных островах.
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NMESIS представляет собой управляемую дистанционно беспилотную колесную платформу с противокорабельными ракетами класса "земля-корабль". MADIS предназначена для противодействия беспилотникам и низколетящим воздушным целям. Обе системы отличаются мобильностью и могут быстро развертываться на островах.
Отмечается, что системы будут использоваться 12-м прибрежным полком морской пехоты США на Окинаве.
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