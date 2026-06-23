Новак: нефтяные компании максимально увеличили объемы производства топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВИНК максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы России.
- В производство моторного топлива вовлечены также малые и средние НПЗ.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На сегодня вертикально интегрированные нефтяные компании несут основную нагрузку по обеспечению внутреннего рынка топливом, максимально увеличили объемы производства, поставки в регионы, в том числе там, где отсутствуют либо в небольшом количестве присутствуют заправки, принадлежащие ВИНКам. Помогают независимым", - сказал Новак на совещании членов кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вице-премьер добавил, что максимально в работу по производству моторного топлива вовлечены также малые и средние НПЗ.