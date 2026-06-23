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Новак: нефтяные компании максимально увеличили объемы производства топлива - РИА Новости, 23.06.2026
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17:38 23.06.2026 (обновлено: 18:00 23.06.2026)
Новак: нефтяные компании максимально увеличили объемы производства топлива

Новак: нефтяные компании максимально увеличили объемы поставок топлива в регионы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВИНК максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы России.
  • В производство моторного топлива вовлечены также малые и средние НПЗ.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На сегодня вертикально интегрированные нефтяные компании несут основную нагрузку по обеспечению внутреннего рынка топливом, максимально увеличили объемы производства, поставки в регионы, в том числе там, где отсутствуют либо в небольшом количестве присутствуют заправки, принадлежащие ВИНКам. Помогают независимым", - сказал Новак на совещании членов кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вице-премьер добавил, что максимально в работу по производству моторного топлива вовлечены также малые и средние НПЗ.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Российские НПЗ максимально увеличили мощности, заявил Новак
Вчера, 17:38
 
РоссияЭкономикаАлександр НовакВладимир Путин
 
 
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