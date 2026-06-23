Новак: нефтяные компании максимально увеличили объемы производства топлива

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Вице-премьер добавил, что максимально в работу по производству моторного топлива вовлечены также малые и средние НПЗ.