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Трамп: рекордное количество нефти прошло за сутки через Ормузский пролив - РИА Новости, 23.06.2026
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16:29 23.06.2026
Трамп: рекордное количество нефти прошло за сутки через Ормузский пролив

Трамп: через Ормузский пролив за сутки прошло 19 миллионов баррелей нефти

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению Дональда Трампа, через Ормузский пролив прошло около 19 миллионов баррелей нефти, что является историческим рекордом.
  • Президент США заявил, что Америка не будет продолжать военно-морскую блокаду Ормузского пролива, так как Иран идет на уступки.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Порядка 19 миллионов баррелей нефти было вывезено в понедельник через Ормузский пролив, что является абсолютным рекордом, заявил президент США Дональд Трамп.
"Вчера через Ормузский пролив прошло 19 миллионов баррелей нефти, что является историческим рекордом. Цены на нефть стремительно падают", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский президент заявил во вторник, что США оставят Ормузский пролив открытым и не будут продолжать его военно-морскую блокаду, поскольку Иран, по его утверждению, идет на уступки.
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