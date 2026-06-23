Трамп: рекордное количество нефти прошло за сутки через Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Порядка 19 миллионов баррелей нефти было вывезено в понедельник через Ормузский пролив, что является абсолютным рекордом, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский президент заявил во вторник, что США оставят Ормузский пролив открытым и не будут продолжать его военно-морскую блокаду, поскольку Иран, по его утверждению, идет на уступки.