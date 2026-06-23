NYT назвала три основные цели генсека НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стремится обеспечить полноценное участие США в альянсе.

Рютте хочет подтолкнуть Европу и Канаду к увеличению военных расходов.

Он также нацелен на продолжение поддержки Украины со стороны США и их союзников.

БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте преследует в своей работе три основных цели: поддержание участия США в альянсе, увеличение расходов европейских стран на оборону и продолжение поддержки Киева Европой и Штатами, сообщает газета Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте преследует в своей работе три основных цели: поддержание участия США в альянсе, увеличение расходов европейских стран на оборону и продолжение поддержки Киева Европой и Штатами, сообщает газета New York Times со ссылкой на постпредов стран НАТО при организации.

"По словам постпредов стран НАТО , у него ( Рютте - ред.) три основные цели: обеспечить полноценное участие (президента США Дональда - ред.) Трампа и Соединенных Штатов в НАТО; подтолкнуть Европу и Канаду к увеличению военных расходов; и обеспечить продолжение оказания поддержки Украине со стороны США и союзников", - говорится в публикации.

В частности, отметили дипломаты, Рютте озабочен тем, чтобы США продолжали предоставлять Киеву разведывательные данные и продавать вооружения европейским странам посредством механизма PURL и чтобы те, в свою очередь, поставляли их Украине.

Рютте 23 июня начинает визит в Вашингтон, в ходе которого проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в преддверии июльского саммита НАТО в Анкаре. Поездка генсека НАТО в Штаты продлится по 25 июня.