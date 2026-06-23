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NYT назвала три основные цели генсека НАТО - РИА Новости, 23.06.2026
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16:18 23.06.2026
NYT назвала три основные цели генсека НАТО

NYT: Рютте руководствуется тремя основными целями в своей работе

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стремится обеспечить полноценное участие США в альянсе.
  • Рютте хочет подтолкнуть Европу и Канаду к увеличению военных расходов.
  • Он также нацелен на продолжение поддержки Украины со стороны США и их союзников.
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте преследует в своей работе три основных цели: поддержание участия США в альянсе, увеличение расходов европейских стран на оборону и продолжение поддержки Киева Европой и Штатами, сообщает газета New York Times со ссылкой на постпредов стран НАТО при организации.
"По словам постпредов стран НАТО, у него (Рютте - ред.) три основные цели: обеспечить полноценное участие (президента США Дональда - ред.) Трампа и Соединенных Штатов в НАТО; подтолкнуть Европу и Канаду к увеличению военных расходов; и обеспечить продолжение оказания поддержки Украине со стороны США и союзников", - говорится в публикации.
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В частности, отметили дипломаты, Рютте озабочен тем, чтобы США продолжали предоставлять Киеву разведывательные данные и продавать вооружения европейским странам посредством механизма PURL и чтобы те, в свою очередь, поставляли их Украине.
Рютте 23 июня начинает визит в Вашингтон, в ходе которого проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в преддверии июльского саммита НАТО в Анкаре. Поездка генсека НАТО в Штаты продлится по 25 июня.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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