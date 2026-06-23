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Грушко оценил рост военных расходов НАТО - РИА Новости, 23.06.2026
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12:11 23.06.2026
Грушко оценил рост военных расходов НАТО

Грушко: военные расходы НАТО через 5-7 лет могут достичь 65% от общемировых

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Грушко
Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Грушко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные расходы стран НАТО на сегодняшний день приближаются к 53% от глобальных расходов на оборону.
  • Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что через 5–7 лет военные расходы НАТО могут достигнуть 65% от общемировых, если будут выполнены нормативы альянса в 5% ВВП на военные нужды.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Военные расходы НАТО через 5-7 лет могут достигнуть 65% от общемировых, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Это колоссальные цифры. Сумма военных расходов стран НАТО на сегодняшний день приближается к 53% от глобальных расходов на оборону. Если будут выполнены нормативы НАТО в 5% ВВП на военные нужды, то на горизонте 5-7 лет сумма военных расходов в странах-членах альянса будет 65% от общей мировой", - сказал Грушко, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Грушко отметил, что одна эта цифра свидетельствует о том, что "речь идет о противостоянии НАТО всему остальному миру, о желании обрести ресурсы для управления всеми процессами".
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