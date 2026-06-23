Грушко оценил рост военных расходов НАТО

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Военные расходы НАТО через 5-7 лет могут достигнуть 65% от общемировых, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Грушко отметил, что одна эта цифра свидетельствует о том, что "речь идет о противостоянии НАТО всему остальному миру, о желании обрести ресурсы для управления всеми процессами".