Грушко оценил рост военных расходов НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные расходы стран НАТО на сегодняшний день приближаются к 53% от глобальных расходов на оборону.
- Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что через 5–7 лет военные расходы НАТО могут достигнуть 65% от общемировых, если будут выполнены нормативы альянса в 5% ВВП на военные нужды.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Военные расходы НАТО через 5-7 лет могут достигнуть 65% от общемировых, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Это колоссальные цифры. Сумма военных расходов стран НАТО на сегодняшний день приближается к 53% от глобальных расходов на оборону. Если будут выполнены нормативы НАТО в 5% ВВП на военные нужды, то на горизонте 5-7 лет сумма военных расходов в странах-членах альянса будет 65% от общей мировой", - сказал Грушко, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Грушко отметил, что одна эта цифра свидетельствует о том, что "речь идет о противостоянии НАТО всему остальному миру, о желании обрести ресурсы для управления всеми процессами".