Мурашко рассказал о росте набора на программы специалитета в медицине

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Набор на программы специалитета в медицине с 2020 года вырос на 43,5%, ординатуры - на 30%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

"В этом году, в 2026 году, мы за счет бюджетных средств ожидаем прием более 83 тысяч человек на программы среднего профессионального образования и более 35 тысяч - на специалитет, и 20 тысяч человек - это в ординатуру", - сказал Мурашко.