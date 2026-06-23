Мурашко рассказал о росте набора на программы специалитета в медицине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 2020 года прием на программы специалитета в медицине вырос на 43,5%, а в ординатуру — на 30%.
- Отмечен рекордный рост приема на программы среднего профессионального образования — на 49%.
- Большая часть обучающихся за счет регионального и федерального бюджета по программам специалитета и почти 80% ординаторов будут обучаться по целевому договору.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Набор на программы специалитета в медицине с 2020 года вырос на 43,5%, ординатуры - на 30%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"С 2020 года мы добились серьезного прироста: прием на программы специалитета вырос на 43,5%, в ординатуру на 30%", - сказал Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции, которое провел глава государства.
Он также отметил рекордный рост приема на программы среднего профессионального образования, который составил 49%.
"В этом году, в 2026 году, мы за счет бюджетных средств ожидаем прием более 83 тысяч человек на программы среднего профессионального образования и более 35 тысяч - на специалитет, и 20 тысяч человек - это в ординатуру", - сказал Мурашко.
Он рассказал, что большая часть обучающихся за счет средств регионального и федерального бюджета по программам специалитета и практически 80% ординаторов будут обучаться по целевому договору.
Исследование показало уровень доверия россиян к медицине
21 июня, 07:26