Мурашко попросил губернаторов обеспечить решение задач наставничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко попросил губернаторов поддержать молодых медиков.
- Он отметил важность решения задач наставничества для молодых специалистов в каждом регионе.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко попросил губернаторов российских регионов поддержать молодых медиков и обеспечить решение задач наставничества.
В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства министр поблагодарил ректорский состав, организаторов здравоохранения и губернаторов за большое внимание к наставничеству медиков.
"Хотел бы попросить, конечно, чтобы губернаторы поддержали молодых специалистов по решению задач (наставничества - ред.). Многие это сегодня делают, и важно это делать в каждом уголке, чтобы специалистам было куда приехать и, соответственно, их встретили", - сказал министр.