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Мурашко попросил губернаторов обеспечить решение задач наставничества - РИА Новости, 23.06.2026
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19:51 23.06.2026
Мурашко попросил губернаторов обеспечить решение задач наставничества

Михаил Мурашко попросил губернаторов обеспечить решение задач наставничества

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко попросил губернаторов поддержать молодых медиков.
  • Он отметил важность решения задач наставничества для молодых специалистов в каждом регионе.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко попросил губернаторов российских регионов поддержать молодых медиков и обеспечить решение задач наставничества.
В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства министр поблагодарил ректорский состав, организаторов здравоохранения и губернаторов за большое внимание к наставничеству медиков.
"Хотел бы попросить, конечно, чтобы губернаторы поддержали молодых специалистов по решению задач (наставничества - ред.). Многие это сегодня делают, и важно это делать в каждом уголке, чтобы специалистам было куда приехать и, соответственно, их встретили", - сказал министр.
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