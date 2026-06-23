Мурашко попросил губернаторов обеспечить решение задач наставничества

"Хотел бы попросить, конечно, чтобы губернаторы поддержали молодых специалистов по решению задач (наставничества - ред.). Многие это сегодня делают, и важно это делать в каждом уголке, чтобы специалистам было куда приехать и, соответственно, их встретили", - сказал министр.