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Показатель младенческой смертности в России низкий, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.06.2026
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13:28 23.06.2026
Показатель младенческой смертности в России низкий, заявил Мурашко

Мурашко: показатель младенческой смертности в России один из самых низких в мире

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Показатель младенческой смертности в России за пять месяцев 2026 года составил 3,4 промилле.
  • Этот показатель является одним из самых низких в мире среди крупных стран.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Показатель младенческой смертности составил в России по итогам пяти месяцев 2026 года 3,4 промилле, он один из самых низких в мире, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр во вторник выступил на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья".
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"Сегодняшние результаты продолжают улучшаться. В первую очередь я говорю о младенческой смертности. Сегодня за пять месяцев показатель в 3,4 промилле. Это из всех крупных стран: США, Китай, Канада и многие другие - это, по сути дела, самый низкий показатель в мире", - сказал министр.
Он добавил, что ряд регионов пока имеют показатели выше среднероссийских, поэтому национальные медицинские и исследовательские центры проводят соответствующие мероприятия по подготовке персонала и оснащению оборудования.
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