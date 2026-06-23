Показатель младенческой смертности в России низкий, заявил Мурашко

Краткий пересказ от РИА ИИ Показатель младенческой смертности в России за пять месяцев 2026 года составил 3,4 промилле.

Этот показатель является одним из самых низких в мире среди крупных стран.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Показатель младенческой смертности составил в России по итогам пяти месяцев 2026 года 3,4 промилле, он один из самых низких в мире, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр во вторник выступил на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья".

"Сегодняшние результаты продолжают улучшаться. В первую очередь я говорю о младенческой смертности. Сегодня за пять месяцев показатель в 3,4 промилле. Это из всех крупных стран: США Китай , Канада и многие другие - это, по сути дела, самый низкий показатель в мире", - сказал министр.