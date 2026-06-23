Показатель младенческой смертности в России низкий, заявил Мурашко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Показатель младенческой смертности в России за пять месяцев 2026 года составил 3,4 промилле.
- Этот показатель является одним из самых низких в мире среди крупных стран.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Показатель младенческой смертности составил в России по итогам пяти месяцев 2026 года 3,4 промилле, он один из самых низких в мире, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр во вторник выступил на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья".
Он добавил, что ряд регионов пока имеют показатели выше среднероссийских, поэтому национальные медицинские и исследовательские центры проводят соответствующие мероприятия по подготовке персонала и оснащению оборудования.