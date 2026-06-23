Рейтинг@Mail.ru
В Москве отменили пропуска для бензовозов - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 23.06.2026 (обновлено: 22:27 23.06.2026)
В Москве отменили пропуска для бензовозов

В Москве отменили пропуска для бензовозов по просьбе владельцев АЗС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБензовоз на автозаправке "Роснефть"
Бензовоз на автозаправке Роснефть - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Бензовоз на автозаправке "Роснефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водители грузовых бензовозов могут въезжать в Москву и передвигаться по ней без оформления грузового пропуска — это временная мера.
  • Штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бензовозы смогут заезжать в столицу без оформления пропуска, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«
"Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что штрафовать за отсутствие пропуска не будут. При этом власти напомнили, что для остального грузового транспорта массой более 3,5 тонн продолжает действовать пропускная система.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Новак: правительство принимает все меры, чтобы обеспечить регионы топливом
Вчера, 17:42
 
МоскваАвтоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала