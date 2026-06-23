В Москве отменили пропуска для бензовозов

"Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что штрафовать за отсутствие пропуска не будут. При этом власти напомнили, что для остального грузового транспорта массой более 3,5 тонн продолжает действовать пропускная система.