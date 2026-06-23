В Москве отменили пропуска для бензовозов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водители грузовых бензовозов могут въезжать в Москву и передвигаться по ней без оформления грузового пропуска — это временная мера.
- Штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бензовозы смогут заезжать в столицу без оформления пропуска, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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"Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что штрафовать за отсутствие пропуска не будут. При этом власти напомнили, что для остального грузового транспорта массой более 3,5 тонн продолжает действовать пропускная система.