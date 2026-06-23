Медтовары вошли в топ-3 категорий закупок на Портале поставщиков Москвы

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Медицинские товары вошли в тройку категорий-лидеров на Портале поставщиков, в январе - мае текущего года на ресурсе заключили 7,7 тысячи контрактов на приобретение различных изделий из этой категории, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Медицинские товары остаются одной из самых популярных категорий на Портале поставщиков. По итогам первых пяти месяцев 2026 года они входят в тройку лидеров. За этот период государственные и муниципальные заказчики заключили на платформе 7,7 тысячи контрактов на приобретение такой продукции. Чаще всего закупали медицинские инструменты и изделия, в том числе хирургические и инъекционные, а также диагностические реагенты", - отметил Пуртов , его слова привели в пресс-службе департамента.

Он уточнил, что спросом пользовались и медицинские услуги — в этой категории заключили 3,4 тысячи контрактов. Самыми востребованными были санитарно-эпидемиологические услуги, проведение диагностических процедур, а также испытания и анализ состава и чистоты веществ.

В департаменте информационных технологий города добавили, что встроенные инструменты и сервисы Портала поставщиков позволяют оптимизировать процессы и делают закупочные процедуры еще более прозрачными. Например, благодаря встроенному API-сервису заказчики могут посмотреть среднюю стоимость аналогичной продукции за последние три года и период действия последнего активного предложения у конкретного поставщика, а поставщики — скачать каталог продукции для аналитики и формирования пакета предложений.