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Медтовары вошли в топ-3 категорий закупок на Портале поставщиков Москвы - РИА Новости, 23.06.2026
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14:20 23.06.2026
Медтовары вошли в топ-3 категорий закупок на Портале поставщиков Москвы

Медтовары вошли в лидеры закупок на Портале поставщиков Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКирилл Пуртов
Кирилл Пуртов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кирилл Пуртов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Медицинские товары вошли в тройку категорий-лидеров на Портале поставщиков, в январе - мае текущего года на ресурсе заключили 7,7 тысячи контрактов на приобретение различных изделий из этой категории, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
"Медицинские товары остаются одной из самых популярных категорий на Портале поставщиков. По итогам первых пяти месяцев 2026 года они входят в тройку лидеров. За этот период государственные и муниципальные заказчики заключили на платформе 7,7 тысячи контрактов на приобретение такой продукции. Чаще всего закупали медицинские инструменты и изделия, в том числе хирургические и инъекционные, а также диагностические реагенты", - отметил Пуртов, его слова привели в пресс-службе департамента.
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Он уточнил, что спросом пользовались и медицинские услуги — в этой категории заключили 3,4 тысячи контрактов. Самыми востребованными были санитарно-эпидемиологические услуги, проведение диагностических процедур, а также испытания и анализ состава и чистоты веществ.
В департаменте информационных технологий города добавили, что встроенные инструменты и сервисы Портала поставщиков позволяют оптимизировать процессы и делают закупочные процедуры еще более прозрачными. Например, благодаря встроенному API-сервису заказчики могут посмотреть среднюю стоимость аналогичной продукции за последние три года и период действия последнего активного предложения у конкретного поставщика, а поставщики — скачать каталог продукции для аналитики и формирования пакета предложений.
Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. Здесь работают более 60 тысяч заказчиков и свыше 400 тысяч предпринимателей — более чем на 90% это малый и средний бизнес. Для начала работы нужно получить электронную подпись и пройти короткую процедуру регистрации. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тысячи контрактов, а ее каталог насчитывает более 3,5 миллиона уникальных наименований.
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