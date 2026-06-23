В Москве заменят системы электроснабжения в 500 домах в рамках капремонта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2026 году в почти 500 многоквартирных домах Москвы заменят системы электроснабжения в рамках программы капремонта.
- С 2015 года в более чем 8,3 тысячах жилых домов Москвы обновили системы электроснабжения.
- В рамках капремонта в многоквартирных домах Москвы оборудуются аварийные группы освещения с аккумуляторами, поддерживающими автономную работу примерно шесть часов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменят в 2026 году системы электроснабжения в почти 500 многоквартирных домах Москвы в рамках программы капремонта, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра рассказал, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 30 тысяч домов общей площадью свыше 330 миллионов квадратных метров.
"За время реализации программы с 2015 года в более чем 8,3 тысячах жилых домов обновили системы электроснабжения, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году такие работы выполним в почти 500 домах", - отметил Бирюков.
Он уточнил, что в рамках капремонта прокладываются новые кабель-каналы, оборудуются лотки на чердаках и в подвалах, протягиваются силовые кабели с разводкой по межэтажным щиткам.
"Устанавливаются энергосберегающие светильники с датчиками движения, меняются выключатели в технических помещениях и местах общего пользования", - пояснил Бирюков.
По его словам, расположенные на этажах щитки, вводно-распределительные устройства, электрические сети для питания лифтов и оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу инженерных систем, подлежат обязательной замене.
"В каждом многоквартирном доме обязательно оборудуется аварийная группа освещения, которая продолжает функционировать, даже если весь дом обесточен. Для этого в приборы вмонтированы аккумуляторы, способные поддерживать автономную работу примерно шести часов", - подчеркнул заммэра.